Quand les nominations des 7es Magritte sont tombées le 11 janvier dernier, une chose a sauté aux yeux : l’oubli de "La fille inconnue" des frères Dardenne, nommé dans aucune catégorie. Même pas pour le montage, alors que Marie-Hélène Dozo a largement retravaillé le film après l’accueil assez mitigé au festival de Cannes.

Beaucoup de commentateurs se sont émus de cette absence, à commencer par notre collègue Fernand Denis dans "La Libre" : "Et que trouve-t-on parmi les cinq ‘meilleurs’ titres retenus : trois premiers films. Le désir est donc manifeste de déboulonner la figure paternelle et… fraternelle de notre cinéma, oubliant que les Dardenne ont imposé la Belgique sur le planisphère du 7e art."

Comment un tel oubli est-il possible, alors que "La fille inconnue" est en lice pour le César du meilleur film étranger ? L’Académie des Magritte a-t-elle une dent contre les Dardenne, déjà bien refroidis lors de la 2e cérémonie en 2012 ? Nommé huit fois, "Le gamin au vélo" était en effet reparti quasi bredouille, avec seulement le Magritte du meilleur espoir masculin pour le jeune Thomas Doret…

La première explication proposée dans le milieu est très concrète… Chaque année, les membres de l’Académie reçoivent le "Coffret des Magritte". Celui-ci reprend quasiment tous les films en lice, mais pas tous… Les producteurs de "La fille inconnue" et de "L’économie du couple" n’avaient ainsi pas offert de DVD de leur film (même si un lien avait été envoyé pour visionner en ligne celui de Joachim Lafosse). Certains votants se sont-ils dispensés de jeter un œil à la liste exhaustive des films éligibles en ne prenant en compte que le contenu du coffret ? Cela a pu jouer à la marge, mais cela reste peu crédible.

La deuxième explication est plus délicate. Elle tient à la réputation des Dardenne dans le petit milieu du cinéma belge francophone. Ayant tout gagné ou presque, les Liégeois suscitent la jalousie; ils feraient de l’ombre aux autres cinéastes belges (notamment en Compétition à Cannes). Certains leur reprochent également leur froideur et parfois une forme de dureté avec leurs collaborateurs. Comme dans tout groupe social, le ressenti personnel a pu compter autant que l’objectivité quand il s’est agi, pour les membres de l’Académie, de voter…

Joachim Lafosse pourrait d’ailleurs lui aussi pâtir d’une réputation assez proche et voir "L’économie du couple" relégué au second plan. Considéré par beaucoup comme le meilleur film belge de l’année - il a en tout cas obtenu le prix Cavens de l’Union de la critique de cinéma -, celui-ci n’a reçu que quatre nominations. Contre neuf pour "Les premiers, les derniers" de Bouli Lanners, que tout le monde adore (à raison !).

Vice-président de l’Académie Delvaux, le producteur de chez Artémis Patrick Quinet balaie d’un revers de la main cet argument. "Je ne pense pas que les 870 membres de l’Académie soient 870 connards qui décident de voter contre quelqu’un. Je veux croire qu’ils votent pour un bon film." Et de rappeler qu’il y a deux ans, les Dardenne "avaient raflé tous les prix" avec "Deux jours, une nuit". Sur 8 nominations, ils avaient en fait obtenu trois Magritte, mais les plus importants : meilleurs film, réalisateur et acteur (pour Fabrizio Rongione).

La troisième explication est celle du copinage. La chair est faible… Quoi de plus naturel que de privilégier les gens que l’on connaît ou le film auquel on a participé ? Ce que certains membres de l’Académie avouent ouvertement en "off". Cela pourrait par exemple expliquer les sept nominations obtenues par "Je me tue à le dire", premier film de Xavier Seron qui a fait le buzz dans la profession, mais a été accueilli dans l’indifférence par le public et la critique. De même, quand Jaco Van Dormael triomphe la première année avec "Mr Nobody", vu le budget disproportionné de son film par rapport à la production belge classique, il y a une forte chance qu’une bonne partie des votants avaient bossé sur le film…

Là encore, M. Quinet veut croire qu’après sept années, "l’Académie est devenue mature". La question a d’ailleurs en partie été réglée depuis trois ans, en donnant la possibilité aux membres de voter, non plus pour un seul film (acteur, scénario…), mais de faire jusque trois suggestions dans chaque catégorie au premier tour de scrutin. L’idée étant que l’on puisse voter pour un ami mais aussi pour ce que l’on estime, objectivement, être le meilleur film, acteur, scénario…

La dernière explication est plus positive. Notant que, parmi les cinq prétendants au Magritte du meilleur film, on trouve trois premiers longs, Patrick Quinet souligne l’envie de l’Académie "de mettre en lumière de nouveaux talents". "Peut-être les membres se sont-ils demandé si, pour ce film-ci, les Dardenne avaient encore besoin d’un prix." "Et après tout, quand on vote, ce n’est qu’un jeu. Ce qui compte, ce n’est pas qu’un film gagne plutôt qu’un autre, mais que le cinéma belge en général gagne", conclut le producteur.

Contacté par nos soins, Luc Dardenne n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet.





En direct sur Be TV

Quand et où : la 7e cérémonie des Magritte se déroulera le samedi 4 février au Square à Bruxelles.

En télé : en direct et en clair dès 19 h 50 sur Be TV. Rediffusion le lundi 6/2 à 22 h 55 sur TV5 Monde. Résumé de la cérémonie le mercredi 8/2 à 21 h 15 sur La trois.

Présidente de la cérémonie : Virginie Efira, également nommée meilleure actrice (dans "Victoria") et meilleur second rôle ("Elle"). Elle succède à Marie Gillain en 2016 et François Damiens en 2015.

Maîtresse de cérémonie : la comédienne Anne-Pascale Clairembourg (Magritte du meilleur espoir féminin pour "Mobile Home" en 2013) succède à Charlie Dupont.

Magritte d’honneur : il sera cette année remis à André Dussollier, pour célébrer 44 années d’une riche carrière. Après Vincent Lindon en 2016 et Pierre Richard en 2015.

Affiche : cette année, les Magritte ont fait appel au typographe Denis Meyers, auteur de l’expo temporaire à succès "Remember souvenir" dans les anciens bâtiments Solvay et qui avait composé une édition collector de "La Libre" le 28 mai dernier.





La cérémonie à l’UGC

Pour les cinéphiles qui n’ont pas la chance de pouvoir assister à la remise des Magritte au Square, il n’y a pas que la télé ! La cérémonie sera également retransmise sur grand écran dans la salle Grand Eldorado de l’UGC De Brouckère à Bruxelles. Début des festivités dès 19 h autour de quelques bulles et d’un jeu de pronostics (le gagnant recevra deux places pour assister à la cérémonie au Square en 2018). A l’issue de la cérémonie et d’un walking-dinner, avant-première à 23 h 45, de "Paris pieds nus", le nouveau film du duo burlesque Abel et Gordon.

Tickets : 12 €. Rens. www.ugc.be/lesmagritteducinema.html.