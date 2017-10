Le Prix Goncourt est devenu un film. Albert Dupontel en est le scénariste, le réalisateur et l'acteur. Il explique ses choix dans une adaptation qui surprendra les lecteurs de Pierre Lemaître.

Au revoir, là-haut" n’est pas qu’un formidable Prix Goncourt, qu’un solide best-seller; c’est aussi un coup de cœur, un livre auquel ses lecteurs sont très attachés. Quatre ans après sa publication, il est devenu un film réalisé par Albert Dupontel qui en a signé l’adaptation et tient le rôle principal, celui d’Albert Maillard.

On voit bien, notamment dans le personnage révolté, dans la gueule cassée d’Edouard Péricourt, ce qui a pu attirer le réalisateur de "Bernie" et de "Neuf mois ferme" vers le roman de Pierre Lemaître. Toutefois, le choix de confier un film d’une telle ampleur avec un potentiel de blockbuster à un réalisateur très personnel habitué à des films d’échelle plus réduite, avait de quoi surprendre.

Le lecteur n’est pas au bout de ses surprises car Albert Dupontel a imposé sa personnalité et propose plus qu’une adaptation, une interprétation de l’œuvre de Pierre Lemaître. Il en explique ici les grands axes. Entretien.