Les Golden Globes ouvrent chaque année la saison des prix de l’industrie américaine du divertissement. Leur 75e cérémonie de remise s’est tenue dans la nuit de dimanche à lundi. C’était la première du genre à se tenir depuis qu’a éclaté le scandale Harvey Weinstein en novembre et que se sont multipliées les révélations de harcèlement et violences sexuels à l’encontre de plusieurs personnalités du monde du spectacle et de la politique. La grande famille hollywoodienne fait, depuis, acte de contrition, sur l’air de "plus jamais ça". Forcément, la tonalité des Gloden Globes - des prix qui sont décernés par l’association de la presse étrangère à Hollywood - était différente cette année-ci. Voici ce qu’on peut en retenir.