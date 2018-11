Le père de la plupart des superhéros Marvel est à la base d’un véritable empire

Ce 28 décembre 2017 était jour de fête pour tous les Américains et les fans de Superhéros. Stan Lee, l’homme qui a créé la plupart des sauveurs du monde de l’écurie Marvel (il a aussi brièvement donné un coup de main à la concurrence, DC Comics, lorsqu’il a quitté Marvel pour donner un petit coup de jeune à Superman, Batman et Wonder Woman), soufflait 95 bougies ce jour-là. (...)