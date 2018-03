Cinéma Hollywood célébrera le 4 mars la 90e cérémonie des Oscars. Mais sera-t-elle de tout repos ? L’an dernier, Warren Beatty a annoncé le mauvais gagnant de l’oscar du meilleur film.

Cette année, on s’attend à des prises de position dans la foulée de l’affaire Weinstein et du mouvement #MeToo. Retour sur les plus grands coups d’éclat ou ratages de l’histoire des Oscars.

Retour sur l'Oscar de la bourde, de la vanne, du distrait, etc.