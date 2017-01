Va-t-on assister dans les prochaines années à une "guerre des Etoiles", soit celle que les stars du cinéma et du show-business vont devoir mener pour contrôler l’utilisation de leur image sous forme de doubles numériques ? En plus des hommages rendus à sa carrière, la mort de l’actrice américaine Carrie Fisher, interprète de la princesse Leia dans "Star Wars", a suscité des questions sur la "résurrection numérique" des acteurs que permet désormais la technologie.

Dans "Rogue One : A Star Wars Story", film dérivé de la saga sorti fin décembre sur les écrans, la production a recomposé le personnage de Grand Moff Tarkin, numérisant le visage de son interprète original, l’acteur britannique Peter Cushing mort en 1994, et le projetant sur le corps d’une doublure numérique (le comédien Guy Henri).

Le même procédé a été utilisé pour insérer à la fin du film des images de l’actrice Carrie Fisher, dans le rôle de la princesse Leia, sous son apparence de 1977. L’actrice, décédée le 27 décembre dernier, sera à titre posthume à l’affiche de "Star Wars - Episode VIII", dont la sortie est prévue fin 2017. Elle avait achevé le tournage de ses scènes. Mais on spécule déjà sur son "retour" sous forme numérique dans l’épisode IX de la saga.

Doublures numériques

"Les célébrités sont de plus en plus enclines à planifier la protection de leurs droits liés à la propriété intellectuelle. Elles comprennent que leur legs leur survivra bien après leur mort", a déclaré à l’Agence France Presse Mark Roesler, juriste et président de CMG Worldwide, agence spécialisée dans la succession de célébrités.

Au moins vingt-cinq de ses clients, assure-t-il, négocient l’utilisation qui pourra être faite après leur décès de leur image via les techniques d’imagerie générée par ordinateur (CGI).

Réalité virtuelle

Cette évolution ne concerne pas que les acteurs défunts. Pour son prochain film, "Valérian et la cité des mille planètes", qui sortira en juillet, Luc Besson a fait scanner à toutes fins utiles ses deux acteurs principaux, Dane DeHaan et Cara Delevingne.

(...)