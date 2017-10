Voilà plus de 20 ans que Thierry Frémaux, le directeur de l’institut Lumière, montre les films Lumière en les commentant en direct, pour le plus grand bonheur des spectateurs, pendant un quart d’heure, une demi-heure, une heure suivant les circonstances. Il a fini par en faire un film afin que tout le monde puisse enfin découvrir ces trésors. Car chacun croit connaître ces films Lumière, mais c’est rarement plus que quatre ou cinq sur les 1422.