Dimanche soir, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (très mal traduit en français par "Les panneaux de la vengeance") a triomphé aux Golden Globes, décrochant pas moins de quatre prix. Et pas des moindres : meilleur film dramatique, meilleure actrice (pour la géniale Frances McDormand), meilleur second rôle masculin (pour Sam Rockwell, impayable en flic borné et raciste) et meilleur scénario pour Martin McDonagh, dramaturge britannique passé à la réalisation en 2008 avec "Bons baisers de Bruges" avec Colin Farrell et Brendan Gleeson en 2008.