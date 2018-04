Thierry Frémaux a dévoilé la sélection de la 71ème édition et manifesté sa volonté de transformer l’événement qui se déroulera du 8 au 19 mai



Ce jeudi matin, à l'UGC Normandie à Paris, Thierry Frémaux et Pierre Lescure, le délégué général et le président du Festival de Cannes ont tenu leur traditionnelle conférence de presse d'annonce de la sélection officielle. Le moment était attendu par les 1906 cinéastes ayant envoyé un long métrage en vue d'être sélectionné.



A la tête du plus grand festival du monde depuis une bonne dizaine d'années, Thierry Frémaux a manifesté sa volonté de faire bouger les lignes, de faire de cette 71ème édition, la première page d'un nouveau chapitre. Analyse.