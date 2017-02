Dans le nouveau roman d’Alain Berenboom, "Hong Kong Blues", le héros malgré lui, Marcus Deschanel, est un écrivain qui affirme à un moment qu’"écrire est ma façon habituelle de blanchir mes idées noires, de retrouver mon énergie". On peut dire la même chose quand on lit un roman de Berenboom. Il a le chic de nous faire passer un moment intelligent en y mêlant du suspense et de l’humour.