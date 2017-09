Au cours du week-end du 9 septembre dernier, Amélie Nothomb a porté plainte contre une femme qui la harcèle depuis environ 10 ans. Comme l'indique Le Figaro, cette fan de 45 ans attendait la native de Kobé (au Japon) à la sortie de son appartement. Elle avait même prévu deux cordes de 2,5 et 6 mètres pour escalader la façade du bâtiment. Pis encore, l'inquiétante admiratrice était en possession d'un couteau.

Très proche de ses fans, la romancière a décidé de ne pas laisser passer ce nouvel écart, car l'admiratrice n'en est pas à son coup d'essai. La quadragénaire s'est déjà rendue chez l'éditeur d'Amélie Nothomb (Albin Michel) en compagnie de ses deux enfants et aurait prononcé cette phrase: "J'attends qu'ils soient majeurs et ensuite, je me suicide devant toi." Lors de séances de dédicace, la fanatique s'est également présentée en prenant la fâcheuse habitude de ceinturer l'écrivaine, comme pour l'emmener avec elle. Tant et si bien qu'Albin Michel a fini par prendre des mesures pour l'empêcher d'approcher sa protégée.

Le contact physique n'étant plus possible, l'adulatrice lui enverra encore des centaines de lettres tantôt pour la menacer de mort, tantôt pour lui déclarer son amour.