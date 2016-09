Amos Oz : "L’histoire de Judas fut le Tchernobyl de l’antisémitisme"

Livres - BD

Le grand écrivain israélien Amos Oz, militant de la paix, étudie dans son nouveau roman, "Judas", la figure du traître ou du moins de celui que les autres considèrent comme traître quand il prône un changement que la majorité refuse. Aujourd’hui, quand les extrémismes fleurissent partout, l’écrivain laisse entendre qu’on aurait besoin de plus de "traîtres courageux" comme Churchill accusé de traîtrise pour avoir démembré l’empire britannique et de Gaulle pour avoir cédé l’Algérie. Le livre n’est pas qu’un essai, c’est aussi un excellent roman, un huis clos tchékovien se déroulant en 1960 à Jérusalem, au fond d’un quartier plein d’atmosphère, sous forme de conversations entre trois personnages : le jeune étudiant Shmuel Ash en rupture de sa fiancée et de sa famille et qui accepte contre hébergement de faire la conversation à un vieil homme, Gershom Wald, qui vit avec sa belle-fille, l’envoûtante Atalia.

Votre vision de Judas est radicalement différente de celle qu’on nous apprenait en Belgique.

Avant de parler de lui qui donne le titre au livre, il faut voir qu’il n’est qu’un fantôme qui hante le roman parmi d’autres (Jésus, Ben Gourion, Abravanel). Le livre, ce sont trois personnes qui sont assises tout au long de l’histoire dans une chambre et qui boivent beaucoup de thé. Ils ne font que parler et, à la fin, il ne sont pas métamorphosés mais ils ont chacun, un peu, changé.

C’est une des leçons du livre : le dialogue est la meilleure solution !

On se parle déjà beaucoup dans le monde mais on ne s’écoute pas suffisamment.