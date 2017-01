Elle écrivit les paroles de "Je dis aime " mais de bien d'autres choses aussi. Femme exceptionnelle, elle fut un écrivain remarquable.

Forgés à la musique et liés par elle, les jeunes d'aujourd'hui se réfèrent volontiers à Louis ou Matthieu. Le fils et le petit-fils. Elle, la grand-mère, en est généralement ignorée. L'écrivain, pourtant, c'est elle : Andrée Chedid. Poète, romancière, nouvelliste, auteur de théâtre, d'essais et, même, de textes de chansons dont ce "Je dis aime" chanté par celui qui se fait appeler M, elle fut, de son vivant, reconnue, couronnée de prix et distinctions multiples. Si l'amour était l'essence de sa vie, l'écriture fut sa raison d'être. Elle la pratiqua depuis l'âge du pensionnat jusqu'en septembre 2010 où parut son dernier recueil de poèmes, "L'Etoffe de l'univers", quelques mois avant sa mort le 6 férier 2011.

Elle naquit Andrée Saab en Egypte le 20 mars 1920 d'une mère syrienne et d'un père d'origine libanaise. C'était l'âge d'or d'un pays tout à la fois cosmopolite, nationaliste et francophile. Après son mariage en 1942 avec Louis Antoine Chedid et après avoir vécu trois ans au Liban où il terminait ses études de médecine, elle choisit Paris pour y vivre et écrire. Mais elle resta proche de son Orient d'enfance. Le déracinement, voulu, était pour elle une manière de faire exister ailleurs ce quelque chose qu'elle revendiquait de ses années d'enfance : les croisements des cultures, le mouvement chez les individus, la confrontation permanente de la vie et de la mort qui termine inévitablement ses histoires d'amour. Cet ancrage à sa terre originelle lui permit d'accéder à l'universel dans son oeuvre : Ses images, sa sensibilité circulent dans mes veines et me parlent où que je me trouve, assurait-elle.

Découvrant ses premiers textes écrits en anglais - elle aimait les poètes anglais - et ignorant que l'auteur était en face de lui, un journaliste britannique l'arma de confiance en décrétant : Ca, c'est un écrivain. Elle avait 17 ans. C'est René Char qui l'encouragea à écrire en français. Très vite saisie par la fièvre de la création, elle refusa tout autre travail rémunéré - même de devenir ambassadeur de son pays en France. Elle écrivait le plus souvent tôt le matin, au lit ou dans les cafés dont l'agitation la stimulait, laissant ses deux enfants, Michèle et Louis, aux soins des gouvernantes. Si ses oeuvres relèvent essentiellement de la fiction, elle-même reconnaissait que c'est là qu'elle chuchotait sa vie au plus près, notamment sur la fêlure que représenta pour elle le divorce de ses parents.

Inspirée par le fond du fond de l'être humain, Andrée Chedid s'attachait à parler des gens simples, des femmes dominées par les hommes, des corps souffrant ou vieillissant, de l'ignorance, des réprouvés, des rapports de sexe au sien des familles, de l'injustice de la destinée, mais de la fraternité et de la force de l'amour. Ebranlée par les massacres de la guerre du Liban, elle traita de la violence où qu'elle soit, tuant des innocents partout dans le monde. Sa religion était celle d'un Dieu qui écoute toutes les voix.

A cette femme discrète mais vibrante, pudique et intrépide, dont l'écriture souple et naturelle n'évite aucun sujet, Carmen Boustani, journaliste libanaise qui devint son amie à la suite d'un entretien, consacre une biographie - la première, assure-t-elle - très fouillée et documentée. Presque trop. S'appuyant sur leurs rencontres, sur ce que lui a révélé la famille - lui accordant notamment de publier un certain nombre de photos - sur ses recherches et lectures, racontant ses livres dans leurs péripéties détaillées, elle en escamote un peu la vitalité d'une femme exceptionnelle que l'on aurait aimé croiser davantage dans la spontanéïté de son être. Evoqué au fil des grandes expériences d'existence que furent pour elle vivre, écrire, aimer, mourir, mythifier, Andrée Chedid apparaît toutefois dans ce qui la faisait effectivement attachante : sa sérénité, son élégance, son enthousiasme, sa conscience des autres, son indépendance d'esprit, sa relation aux malheurs du monde. Une belle personne. Un grand écrivain. C'est beaucoup.





"Andrée Chedid. L'écriture de l'amour", Carmen Boustani, Flammarion, 395 pp., 21 €