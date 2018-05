Des chercheurs ont dévoilé pour la première fois que deux pages du journal intime d'Anne Frank, recouvertes de papier kraft, contenaient des blagues salaces et des réflexions sur le sexe. "Anne Frank écrit sur la sexualité de manière désarmante. Comme toute adolescente elle s'interroge sur ce sujet", a expliqué mardi Ronald Leopold, directeur de la Maison d'Anne Frank.

Du papier kraft avait été utilisé pour recouvrir les deux pages du journal, mais la technologie de traitement de l'image a permis de déchiffrer leur contenu.

"Je vais utiliser cette page pour écrire des blagues salaces", a t-elle ainsi noté le 28 septembre 1942, rapporte la Maison d'Anne Frank. L'adolescente juive, âgée de 13 ans, a rédigé quatre blagues licencieuses et ajouté 33 lignes évoquant l'éducation sexuelle et les prostituées.

Ces découverts nous "rapprochent encore plus de la jeune fille et écrivain Anne Frank", a ajouté Ronald Leopold. Quelques mois après avoir recouvert la première inscription, "elle a souligné l'importance d'avoir une éducation sexuelle complète et de qualité, et ne pas comprendre pourquoi les adultes étaient si discrets sur le sujet".

Défendant sa décision de diffuser ces nouveaux textes, la fondation a expliqué que "pendant des décennies Anne est devenu un symbole mondial de l'Holocauste, et Anne 'la jeune fille' a été relayée en second plan". "Ces textes ramènent au premier plan la curieuse et, à plusieurs égards, précoce adolescente".

On ignore pourquoi cette dernière avait recouvert les pages avec du papier kraft, mais à plusieurs reprises dans son récit, elle évoque la crainte que d'autres puissent lire ses écrits.

Le 3 octobre 1942, elle écrit ainsi: "Papa grogne à nouveau et menace de me prendre mon journal. Horreur des horreurs, à partir de maintenant, je vais le cacher".

Anne Frank avait "glané des informations sur le sujet de la sexualité auprès de ses parents, surtout de son père, de son amie Jacqueline et aussi dans des livres", a détaillé la fondation.

L'adolescente et sa famille se sont cachées à Amsterdam au cours de la Seconde Guerre mondiale. En 1942, la famille Frank s'était réfugiée dans une annexe secrète d'un bâtiment appartenant à la société du père afin d'échapper aux Nazis.

L'adolescente y avait rédigé son journal, devenu l'un des récits emblématiques de l'Occupation, jusqu'à l'arrestation et la déportation de la famille en 1944.

Anne Frank est décédée en 1945 à l'âge de 15 ans dans le camp de Bergen-Belsen quelques mois avant la fin de la guerre. Publié deux ans plus tard, son journal s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires.