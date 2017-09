Dans "Eva", bouleversant "roman" admirablement écrit, Simon Liberati fait l’éloge de son épouse, l’actrice Eva Ionesco, réalisatrice en 2011 de "My Little Princess" et fille de la fantasmatique photographe Irina Ionesco. Il y observe que "ce couple hors nature" allait "exercer avec succès l’art du scandale et de l’allégorie macabre" entre 1971 et 1977.

"Couple" dont Eva fut la victime ainsi que, terrifiquement, nous en rend compte "Innocence". Eva Ionesco y conte sa jeunesse martyrisée.