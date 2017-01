Pourquoi Charles Quint, à la tête d’un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, était-il affecté de bégaiement, alors qu’un prince se doit de parler ? Pourquoi ces crises d’asthme qui entraînaient des difficultés de respirer ? Pourquoi sa boulimie de nourritures et de boissons "comme s’il fallait que toujours symboliquement il se remplisse le corps pour combler toute possibilité d’ouverture et de réouverture d’une faille dans sa psyché" ? Pourquoi la jaunisse "qui va et vient dans le corps de l’empereur", le tenant alité de manière récurrente dans des instants critiques pour lui ? Que penser des hémorroïdes et de la goutte, qui le cloîtraient parfois des semaines dans sa chambre, lui imposant une souffrance antinomique de son art de se composer un personnage impénétrable, impassible, "obéissant mécaniquement à ce qui lui est dicté par les devoirs de sa mission providentielle" ?