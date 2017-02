Alors que les trois premiers tomes de "Gus", la bande dessinée western du Français Christophe Blain, étaient parus dans un mouchoir de poche en 2007 et 2008, il aura fallu attendre presque dix ans pour que paraisse le quatrième opus, simplement intitulé "Clem" - du nom d’un des trois protagonistes originaux : les "outlaws" Gus, Gratt et Clem.

Le premier, qui donne son nom à la série, était la vedette du premier tome, "Nathalie", du prénom de la belle qui faisait fantasmer ce Casanova de l’Ouest, affublé d’un grand nez et roi du braquage de train. Clem était le "Beau Bandit" du tome 2, séparé de ses comparses et ayant croisé la rousse Isabelle qui lui fit oublier, un temps, femme et enfant. Gratt, lui, est toujours resté en retrait, joyeux faire-valoir des deux autres. Gus revenait au centre d’"Ernest", le troisième tome, paumé sans ses potes ni aucune dulcinée à l’horizon.

Et c’est encore "Happy Clem" qui domine le nouvel opus. Faussement rangé des diligences, il braque encore des banques à coups de dynamite, tout en menant sur la côte ouest une vie de riche homme d’affaires. Mais la vie de famille n’est pas si simple et ses escapades engendrent chez sa fille - au seuil de l’adolescence - un début de rébellion tourmentée.

Humour, action et maturation

