Prémonitoire ou déjà témoignage, le premier roman de Claire Vaye Watkins secoue. Où se réinventer est le prix à payer pour survivre.

Soutenue par la fondation Guggenheim, plébiscitée par la presse américaine, Claire Vaye Watkins est devenue un auteur à suivre en un recueil de nouvelles ("Nevada", 2002) et un roman seulement. Ce dernier, "Les sables de l’Amargosa", vient d’être traduit en français. De sa plume puissante et maîtrisée, il nous emmène dans une Californie dénaturée par la sécheresse. Tous ceux qui ont pu fuir l’ont fait. À Los Angeles, un jeune couple s’est réfugié dans une demeure abandonnée. Luz a été mannequin, Ray a déserté l’armée, leur avenir est des plus incertains. Un jour, ils rencontrent une fillette et décident de l’emmener avec eux. Pour survivre, tous trois prendront bientôt la direction de l’Est pour rejoindre une colonie menée par un sourcier visionnaire.