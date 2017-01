A l’issue du premier tour de l’élection du Grand Prix du 44e Festival du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, les trois auteurs en lice pour le second tour du vote sont le Suisse Cosey, le Français Manu Larcenet et l’Américain Chris Ware.

L'Américain Alan Moore figurait dans la liste, mais le créateur des “Watchmen” ou de "From Hell" ne souhaite plus participer à la vie publique de la bande dessinée.

Le nom du nouveau Grand Prix sera annoncé le mercredi 25 janvier, à l'issue du second tour de vote. L'année dernière, c'était le Belge Hermann qui avait reçu le Grand Prix, au terme d'une édition particulièrement chahutée.

Cosey

Né en 1950 en Suisse, Cosey (de son vrai nom (Bernard Cosendai) a débuté sa carrière à la fin des années 1960 auprès de son compatriote Derib, auteur de la série "Yakari". D’abord dessinateur pour la presse, il crée "Jonathan" en 1975 dans les pages du journal "Tintin". Le personnage apparaît dès lors comme une figure un peu à part dans l’imaginaire du héros franco-belge: il se place d’emblée du côté de la contemplation et d’une recherche intérieure, arpentant notamment l’Inde, le Népal et le Tibet. L'univers de Cosey est alors en phase avec la quête de spiritualité post-soixante-huitarde, qui annonce aussi la mouvance écologiste. Le 7e volume de la série, "Kate", reçoit l’Alfred de la meilleure BD de l’année au Festival d'Angoulême en 1982, et pour Cosey, "Jonathan" est un héros au long cours, un personnage auquel il reste profondément lié – le dernier volume de la série, "Celle qui fut", est paru en 2013.

L’auteur a publié par ailleurs le diptyque "Voyage en Italie" ou encore "Saïgon-Hanoï" (Alph-Art du meilleur scénario au Festival d'Angoulême en 1993).

Auteur complet, qui compte parmi les plus talentueux du Neuvième art depuis les années 70 et en est l’une des figures les plus attachantes et intègres.

Tenant d’une ligne claire aérienne soulignée par des couleurs douces, presque au bord de l’évanescence, Cosey est un observateur minutieux des grands espaces et des paysages du monde, avec, au cœur de l’œuvre, les neiges éternelles des montagnes lointaines. Tout récemment, en 2016, il reprend le temps d’un album le personnage de Mickey Mouse dans "Une mystérieuse mélodie", hommage au héros de Disney où Cosey imagine la rencontre de Mickey et Minnie. Une manière inattendue d’inviter le lecteur, une fois de plus, à un voyage en bande dessinée.

Manu Larcenet

Né en 1969, Manu Larcenet est l’un des auteurs français les plus emblématiques de sa génération. Depuis le milieu des années 990, il s’illustre dans des genres variés de la bande dessinée.

Ses premiers livres sont marqués par un comique d’une efficacité redoutable – la série "Bill Baroud" chez Fluide Glacial, plusieurs albums pour la collection Poisson Pilote ou encore la série collective "Donjon".

Mais ses livres les plus récents attestent d’une nouvelle recherche esthétique, et se caractérisent par un ton nettement plus dramatique. La série "Le Combat ordinaire", dont le premier tome reçoit le Prix du Meilleur Album à Angoulême en 2004, tranche avec les précédents livres de l’auteur, tout comme la série "Blast" ou plus récemment "Le Rapport de Brodeck", adapté du roman de Philippe Claudel.

Larcenet se prête également au jeu de l’autofiction décalée avec la série "Le Retour à la terre", scénarisée par Jean-Yves Ferri, où sont contées les aventures quotidiennes et drolatiques d’un citadin qui découvre la ruralité.

En outre, l’auteur a rendu hommage à la série Valérian dans un spin-off mémorable, "L’Armure du Jakolass". Témoin évident de son époque, grand connaisseur de l’histoire du 9e art, Manu Larcenet développe une esthétique protéiforme mais toujours reconnaissable, dont la virtuosité n’a pas fini d’étonner.

Chris Ware

Né en 1967 à Omaha (États-Unis), Chris Ware est publié très tôt dans RAW, la revue d’avant-garde d’Art Spiegelman et Françoise Mouly. Il entame au début des années 1990 une œuvre d’envergure avec la série des "Acme Novelty", vraie-fausse revue à la forme et à la pagination changeante qui installe les personnages bientôt fameux de l’auteur: Quimby the Mouse, Rusty Brown et surtout Jimmy Corrigan. Tous se démarquent par leur timidité, par leur fragilité et par l’empathie immédiate qu’ils suscitent chez le lecteur...

Depuis 25 ans, c’est une œuvre originale, qui oscille entre une douce mélancolie et une profonde tristesse, que propose Chris Ware, s’attachant toujours à regarder au microscope le quotidien de ses personnages et leurs gestes les plus dérisoires. Par ailleurs, ses livres se distinguent par leur générosité, avec un graphisme immédiatement reconnaissable et une fabrication soignée. À la ligne claire élégante du trait répond la profusion de textes dont Chris Ware orne ses pages, faisant de chacun de ses livres un monde à explorer, où chaque espace, chaque interstice de papier est susceptible d’être occupé par du dessin et du texte.La force et la densité de cette œuvre n’ont jamais échappé à la critique. Salué à chaque nouvelle parution, Chris Ware a reçu de très nombreux prix, dont 28 Harvey Awards et 22 Eisner Awards.

L’auteur publie en 2012 le remarqué "Building Stories", un livre-objet impressionnant constitué d’une quinzaine de livres de formats divers pouvant être lus dans un ordre choisi par le lecteur –celui-ci a reçu le Prix Spécial du Jury au Festival d’Angoulême en 2013.