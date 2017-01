Le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême s’ouvre ce jeudi. Le Grand Prix 2017 est décerné à l’auteur de "Jonathan". Le Belge Hermann, primé en 2016, y lance son nouvel album.





Le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême est au Neuvième art ce que Cannes est au cinéma. Toute la profession et des milliers d’amateurs se retrouvent chaque année dans la ville charentaise. L’édition 2017 s’ouvrira au public ce jeudi 26 janvier. Mais la fête a commencé dès mercredi soir avec l’annonce du Grand Prix 2017. Après le Belge Hermann l’an dernier (lire ci-contre), c’est le Suisse Cosey qui a été plébiscité par ses pairs (depuis 2013, le Grand Prix est choisi par vote par les auteurs).

D’Angoulême, où il venait d’arriver, Cosey a réagi pour nous à chaud. "Cela fait plusieurs années que mon nom était cité. Mais cette année, lorque j’ai vu que j’avais été nommé aux côtés de Manu Larcenet et de Chris Ware, je me disais que je n’avais aucune chance, parce que ce sont deux auteurs immenses. C’est donc une magnifique surprise." L’auteur rejoint au palmarès d’Angoulême des auteurs prestigieux - de Franquin à François Schuiten, de Crumb à Otomo, de Moebius à Régis Loisel. "C’est impressionnant de se retrouver en telle compagnie. Mais ce qui me touche surtout, c’est que ce Grand Prix est le fruit du vote de l’ensemble de mes confrères."

Pilier de l’hebdomadaire "Tintin"

Tout comme Hermann, Cosey, fut dans les années 1970-1980 un des piliers de l’hebdomadaire "Tintin". "Ce sont des souvenirs formidables. D’ailleurs, j’ai avec Hermann un lien affectif, parce que lorsque je venais de Suisse livrer mes planches à Bruxelles, il m’hébergeait chez lui."

Pour les bédéphiles, le nom de Cosey reste associé à sa série emblématique, "Jonathan" - graphiquement un quasi-alter ego de l’auteur. Ancré dans l’esprit des années 1970, Jonathan est un jeune Occidental qui s’est expatrié dans l’Himalaya. Les seize albums de la série, mêlant quête existentielle et spiritualité, et dénués des ressorts classiques de la bande dessinée d’aventure à l’époque, contribuèrent à élargir le public de la bande dessinée.

De son vrai nom Bernard Cosendai, né à Lausanne en 1950, l’auteur débuta en 1970 comme assistant de son compatriote Derib, sur les séries "Go West" et "Yakari". C’est en 1975 qu’il entame le récit des aventures de Jonathan dans l’hebdomadaire "Tintin". La série rencontra un succès immédiat et Cosey reçut plusieurs prix dès l’année suivante. L’album "Kate" obtint l’Alfred du meilleur album au festival d’Angoulême en 1982.

Comme son mentor Derib, Cosey pratique une ligne claire réaliste, dont l’apparence brute, à main levée, influence encore de nombreux auteurs contemporains - dont Manu Larcenet, admirateur avoué. Les grands espaces et la nature confèrent une beauté poétique à son œuvre. L’auteur a toujours mis en couleur lui-même ses planches. "La couleur, c’est là que je me sens le plus à l’aise, c’est venu comme ça. Je ne travaille jamais avec un coloriste, je ne veux pas me priver de ce plaisir", confiait-il à Olivier le Bussy dans "La Libre Belgique" l’année dernière.

A partir du milieu des années 1980, Cosey initia à sa manière ce qu’on n’appelait pas encore en Europe le "roman graphique", avec des diptyques comme "A la recherche de Peter Pan" (1984-1985) ou "Le Voyage en Italie" (1988), tout en restant fidèle à ses thématiques : les quêtes intimes et existentielles.

En 2016, Cosey a surpris ses fans en signant une libre adaptation de "Mickey", "Une mystérieuse mélodie, ou comment Mickey rencontra Minnie". Il rapportait alors cette anecdote peu connue : "En 1978, je me suis présenté au studio Disney de Burbank, à Los Angeles. La porte s’est entrouverte, mais j’ai compris que j’allais faire du dessin à la chaîne, dessiner des roues de la voiture de Mickey pendant deux ans. J’ai renoncé, mais avec regrets. Plus de 30 ans plus tard, Jacques Glénat me fait la proposition de cette adaptation." Cosey publiera fin 2017 un nouvel album, en noir et blanc, chez Futuropolis. Sans vouloir trop en dire, l’auteur de 66 ans nous précise qu’il sera centré sur des sexagénaires. "Ce sera, encore une fois, une histoire d’êtres humains qui se rencontrent." Alain Lorfèvre





"Une journée sans dessiner, c’est une journée perdue"

Grand prix d’Angoulême, c’est une vraie catastrophe !" La moustache sévère mais l’œil goguenard, Hermann s’amuse de sa petite provocation. "Sérieusement, à mon âge (78 ans), on n’a plus nécessairement envie de courir derrière les mondanités. Or, à Angoulême, je sais que je serai gâté de ce côté. Mais je ne doute pas que l’exposition qui me sera consacrée sera très réussie. Ils y mettent les moyens, c’est quand même agréable de voir son œuvre - même si je n’aime pas ce terme - bien mise en scène."

Hermann, Grand Prix 2016 du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, est sur le départ. Quatre jours en Charente, loin de ses planches, la tâche s’annonce ardue. "Ça va être terrible. Pour moi, une journée sans dessiner, c’est une journée perdue. Je ne sais rien faire d’autre." Un constat qu’il dresse sans sourciller et qu’il brandit comme un étendard pour "justifier" sa "productivité" en 50 ans de carrière. "En général, je réalise deux albums par an. Il faut quand même six mois, parfois un peu plus si on dépasse le 44 pages. Même si je sais que je peux dessiner vite, il y a beaucoup de travail derrière chaque planche, derrière chaque dessin", justifie-t-il, lui qui a l’habitude de ne pas se simplifier la tâche en multipliant les cadrages originaux et les détails dans chacun de ses plans.

Cinquante ans, cent albums

Les calculs sont rapides et plutôt exacts, en un demi-siècle de carrière, Hermann a signé approximativement une petite centaine d’albums de "Bernard Prince" à "Jérémiah", en passant par "Comanche", "Jugurtha", "Les tours de Bois-Maury" et une série de one-shots dont l’emblématique "Sarajevo-Tango", au milieu des années 90, sur lequel il opta pour la couleur directe. Un album qu’il signe comme un cri de colère face au silence qui couvre un conflit qui se déroule à nos portes, face à l’inaction des Nations unies. Il affuble d’ailleurs les casques bleus d’un chapeau de Schtroumpf plus que révélateur.

"Quand vous regardez le monde qui nous entoure, on n’a pas de quoi être vraiment positif. On me reproche souvent d’être misanthrope dans mes albums, ce n’est évidemment pas complètement faux mais c’est ma lecture du monde et le genre humain ne m’a pas rendu plus positif au fil des ans."

Greg comme guide

Hermann, auteur complet, a entamé sa carrière comme "simple" dessinateur dans le studio dirigé par Greg. Le rédacteur en chef du magazine "Tintin" de 1964 à 1973 sera le moteur de ses débuts. "C’était un formidable conteur d’histoires mais un homme très difficile à vivre. Il n’aimait pas que les dessinateurs puissent lui faire de l’ombre. Pour l’anecdote, nous n’avons jamais dédicacé ensemble." Les deux hommes arrêteront leur collaboration à la fin des années 80. "J’avais envie de raconter mes propres histoires, ce qui énervait Greg qui ne me voyait que comme un bon petit dessinateur", se souvient Hermann. L’aventure commune aura tout de même duré près de 15 ans. "Attention, je ne regrette rien et je ne crache pas dans la soupe. Greg m’a permis de faire mes premières armes. C’était au milieu des années 60, à l’époque, c’était énorme de travailler avec lui. Des années dorées. Quand il a vu mon dessin réaliste, il m’a proposé de lancer la série ‘Bernard Prince’. Ensuite, on a rapidement embrayé sur ‘Comanche’, un western avec des personnages qui étaient déjà un peu plus complexes que ce qui se faisait à l’époque."

Influences de Jijé et Giraud

Les noms de Blueberry et de Jerry Spring arrivent directement dans la conversation. "Je n’étais pas un fan du western comme il le traitait. On avait parfois l’impression que les chevaux étaient plus intelligents que les humains. Mais c’était dans l’esprit de l’époque et ces deux artistes étaient des dessinateurs exceptionnels", explique Hermann qui vient de publier son dernier opus ("Duke"), sur un scénario de son fils Yves Huppen (le nom de famille d’Hermann). Un western qui met en scène un pistolero presque malgré lui.

"Jijé et Jean Giraud ont influencé mon travail graphique. Aujourd’hui, je suis toujours admiratif de nombreux dessinateurs comme François Boucq, notamment, mais il n’influence plus mon travail. Après cinquante ans passés derrière mes planches, je pense avoir plus ou moins trouvé mon style", raconte cet auteur qui a toujours fait évoluer son dessin "par passion".

Le western est donc au centre de son œuvre même s’il ne le revendique pas. A ses débuts, avant "Bernard Prince" et "Comanche", le jeune Hermann avait commis plusieurs histoires courtes et plutôt didactiques pour le journal de Tintin sur des grandes figures de l’Ouest américain comme les Daltons, Billy the Kid ou Crazy Horse. De courts récits à l’origine d’une longue carrière.