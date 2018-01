Il y a quatre ans, "Au revoir là-haut" de Pierre Lemaitre était un gros roman épatant et jouissif, jubilatoire, éclairant aussi sur les injustices et manigances d’un monde de canailles, un livre qu’on ne lâchait pas avant de l’avoir terminé. Son succès fut immense autant auprès des amoureux de la littérature que du grand public : prix Goncourt, plus d’un million d’exemplaires vendus, traduit en 35 langues, adapté au cinéma.

La suite tant attendue de cette saga historique et picaresque sort ce jeudi en librairie. Autant l’écrire d’emblée, "Couleurs de l’incendie" tient toutes ses promesses. Un roman aussi formidable que le précédent, aussi haletant et bien écrit, et dont on lit les 530 pages sans lever les yeux. Attention aux nuits blanches.