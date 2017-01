Cette chaire belge entend perpétuer la mémoire et l’œuvre de l’un des plus grands auteurs arabes, qui fut aussi un résistant. La journée inaugurale se tiendra le 25 janvier au Palais des Beaux-Arts, à Bruxelles.





Fondée en 2016 à l’initiative de Rudy Demotte, ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en collaboration avec l’Université libre de Bruxelles (ULB), l’Université catholique de Louvain (UCL) et Bozar, la chaire universitaire et culturelle Mahmoud Darwich sera inaugurée ce 25 janvier au Palais des Beaux-Arts. Avec Farouk Mardam-Bey, historien et éditeur, directeur de la collection Sindbad chez Actes Sud, qui sera l’un des modérateurs de cette journée, tentons de cerner l’influence et l’héritage de l’un des plus grands poètes du XXe siècle. "Mahmoud Darwich a toujours considéré que les dix années qu’il a vécues en exil à Paris, à partir de la fin des années 1980, étaient les plus riches de sa vie." Il était alors déjà connu des lecteurs francophones. "Dès la fin de la guerre de 1967, Darwich a connu un grand succès dans le monde arabe, ce qui lui a permis d’être traduit dans de nombreuses langues étrangères. A Paris, en 1970, les éditions du Cerf ont publié ses poèmes de jeunesse. Puis il faudra attendre 1983 pour que les éditions de Minuit prennent le relais. Ensuite, de 1994 à sa mort en 2008, il sera régulièrement édité chez Actes Sud."

Comment expliquer qu’il soit devenu à ce point populaire en France ? "Trois éléments se sont conjugués : il est apparu comme le porte-parole d’un peuple - ce qui a joué en sa faveur dans certains milieux, mais en sa défaveur dans d’autres -, il était un poète de haut vol qui se renouvelait régulièrement et, enfin, sa personnalité touchait énormément. Je me souviens avoir assisté à un récital, à Paris, et vu le public ému par ses vers en arabe - avant d’en découvrir la traduction française. Il est le poète qui, de son vivant, a vendu le plus de poésie en France, dépassant les poètes français les plus connus. Ses tirages tournaient autour de 5 000 à 6 000 exemplaires, ce qui est exceptionnel pour de la poésie."