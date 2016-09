David Treuer illustre le prix à payer pour être soi-même

Livres - BD

Ce mois d’août 1942 devait être, pour le jeune Frankie, une parenthèse enchantée avant son engagement dans l’armée de l’air. Il allait séjourner dans la propriété d’été de sa famille dans le Minnesota, revoir Félix, le vieil Indien qui veille sur la résidence, mais aussi Billy, le jeune métis qu’il aime secrètement. Mais un drame va se jouer. Avec "Et la vie nous emportera" ("Prudence", 2015), David Treuer signe un quatrième roman magnétique où évoluent des personnages exceptionnels. Avec beaucoup d’habileté et de finesse psychologique, l’auteur interroge la culpabilité, la résilience et les pièges de l’existence. Il est l’un des invités de la première soirée délocalisée à Bruxelles du festival America qui se tient le week-end prochain à Vincennes.

Dans le prologue, vous écrivez que "le monde était bien trop vaste pour se préoccuper de la mort d’une jeune Indienne". Est-ce encore le cas aujourd’hui ? Le sort des Indiens est-il comparable à celui des Noirs qui, trop souvent, tombent sous les balles des policiers ?

La situation politique est effectivement similaire entre les Américains africains et les Américains indiens. Pire, même. Les Américains indiens sont dix fois plus fréquemment victimes de crimes violents - commis par des non-Indiens. Mais la phrase que vous citez va au-delà de cette signification : elle entend stimuler le lecteur, l’encourager à m’accompagner dans la vie de Prudence, une jeune Indienne en fuite.

Alors que l’Amérique s’apprête à voter, la question des minorités semble absente des débats. Quel bilan dressez-vous de la présidence Obama à ce sujet, et quelles sont vos attentes ou vos craintes pour l’avenir ?

Les craintes et les espoirs sont toujours les mêmes. L’espoir que l’Amérique soit à la hauteur de ses idéaux et la crainte que l’on continue d’éviter de régler les inégalités fondamentales (raciales, économiques, géographiques) qui sont la norme dans ce pays depuis 300 ans.

D’où vous vient votre intérêt pour la Seconde Guerre mondiale ?

Elle a façonné ma famille pour diverses raisons. Mon père a fui les nazis quand il était un jeune garçon et a grandi pour les combattre lors de la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père maternel était aussi un vétéran - il a participé à la libération de la France et de la Belgique. Il est rentré de la guerre défiguré, brisé, en colère. Cet héritage est toujours bien vivant dans ma famille.

Votre description des environs de Vielsalm est très réaliste. Y avez-vous séjourné ?

Oui ! J’ai passé quelques semaines sur les traces de mon grand-père en France et en Belgique, et je me suis rendu à Vielsalm où le propriétaire d’un petit hôtel a pris un jour de congé pour me montrer la ville et essayer de trouver l’endroit où mon grand-père avait combattu. On l’a finalement déniché, à la fin d’une très longue journée. Cet homme, mais aussi les habitants de Vielsalm et par extension les Belges, ont été incroyablement généreux et reconnaissants pour les sacrifices de mon grand-père. Je m’en souviendrai toujours.

Vous accordez une grande place à la musique dans votre roman. Sa présence était-elle nécessaire ?

Oui, je suppose. La musique était à l’époque comme une flamme autour de laquelle les gens se recueillaient et je voulais transmettre cet esprit.

Etre un homme, c’est ce que sa famille attend de Frankie, et c’est ce qui conduit à l’irréparable. Il s’est d’ailleurs engagé dans l’armée pour se fondre dans la masse : sous l’uniforme, tous sont semblables. Votre roman pose la question de l’identité : ne pas être soi-même mène-t-il nécessairement au pire ?

Je ne suis pas sûr. Si Frankie et Billy avaient été vrais vis-à-vis d’eux-mêmes, ils auraient dû affronter une incroyable brutalité. Mais mentir aux autres et se mentir à soi-même n’est pas sans conséquences. Ils sont piégés par la société qui peut nous attraper et exercer de terribles pressions. La société, en temps de guerre ou de paix, peut nous déformer. Le roman traite de ce prix à payer.

Même dans les lettres qu’il envoie du front, qui sont censurées, Frankie ne peut dire ce qu’il pense. Quand il prend conscience que sa vie est une imposture, ne tend-il pas les bras à la mort qui, elle, le laissera être celui qu’il est ?

Hmmm. Non. Il n’a pas besoin de tendre les bras à la mort. La mort est partout autour de lui. Le désir de vivre a perdu son sens. De même que le désir de mourir. D’une manière ou d’une autre, la mort, dans un contexte de guerre, prend qui elle veut.

David Treuer, "Et la vie nous emportera", traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michel Lederer, Albin Michel, 316 pp., env. 22 €





