Tous les dix ans, un sondage tente de déterminer en Flandre qui sont les intellectuels dont les idées sont les plus influentes. Le dernier, publié en janvier, place David Van Reybrouck à la troisième position (Bart De Wever est en tête). Il est un des "invités d’exception" à la Foire du livre de Bruxelles et viendra, samedi, présenter le livre "Un jihad de l’amour" qu’il a coécrit avec Mohamed El Bachiri dont l’épouse, Loubna, est décédée dans les attentats du 22 mars 2016. Alors qu’il aurait pu sombrer dans le chagrin et la haine, Mohamed El Bachiri dépasse le deuil et la peine pour diffuser un message d’amour, de tolérance et d’ouverture. Interview.