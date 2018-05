L’immense écrivain américain Philip Roth est mort à 85 ans.

On a appris ce mercredi 23 mai, au matin, la mort cette nuit à New York, à l’âge de 85 ans d’un des plus grands écrivains du XXe et du XXIe siècle siècle, Philip Roth, auteur de tant de chefs d’oeuvres comme « Portnoy et son complexe », « Pastorale américaine » ou encore « La Tache ».

Dans "Exit le fantôme", on lisait : "La fin est si immense qu’elle contient sa propre poésie. Il n’y a pas à faire de rhétorique. Juste dire les choses simplement. »