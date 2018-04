Power", dixième roman de Michaël Mention, s’ouvre sur une citation des "Damnés de la Terre" de Frantz Fanon, ouvrage prisé du Black Panther Party. Et son premier chapitre narre les derniers instants de Malcolm X, assassiné le 21 février 1965. A partir de cet acte destructeur et fondateur, l’auteur romance les cinq années qui ont suivi, récit d’espoir, de révolution, de violence et de répression.