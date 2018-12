Ludovic Lamant, journaliste français, fut longtemps correspondant à Bruxelles pour le site Mediapart et a beaucoup déambulé dans le quartier européen. Pro-européen, iI publie "Bruxelles chantiers", une critique du fonctionnement de l’Europe ("opaque, bunker, non démocratique"), qui s’appuie sur une lecture critique de l’architecture et de l’urbanisme (ou plutôt de la non-architecture et non-urbanisme) des bâtiments de l’UE.

Alors faut-il raser le quartier européen?