Depuis la mort d’Henning Mankell, l’écrivain islandais Arnaldur Indridason règne sur le "polar" nordique. Il a créé avec l’inspecteur Erlendur un des plus beaux personnages de commissaire de la littérature policière. Avec lui, le roman noir devient un grand roman sur la nature humaine et ses passions, sur la vie, l’amour et la mort. Au terme d’écrivain de romans policiers, il préfère d’ailleurs dire qu’il écrit de "la poésie noire".