Pour certains, l'été signifie retrouver (enfin) du temps pour lire. Parmi les parutions récentes en format poche, voici cinq coups de coeur. De quoi s'offrir bien des voyages, intérieurs et/ou réels.

Le Grand Marin

Fraîchement arrivée à Kodiak, en Alaska, Lili veut trouver du travail sur un bateau de pêche. Elle a beau n’être qu’une femme sans papiers, elle parvient à embarquer et découvre les nuits sans sommeil, les blessures qui peuvent tuer, les tâches de forçats, l’humiliation d’être une femme parmi les hommes. Son corps souffre souvent, son âme peine parfois, mais sa détermination est sans faille. Ce petit bout de femme qui refuse de vivre dans une maison douillette et qu’effraie le"bonheur des gens beaux et qui ont de l’argent", rêve de Grand Nord, étonne ses comparses et gagne leur respect. Jamais elle ne perd de vue le cap qu’elle s’est fixé : défendre sa liberté, envers et contre tout et tous, même lorsque Jude, "le grand marin", devient plus qu’un camarade de pêche. Un premier roman qui n’a pas volé son succès.

Catherine Poulain, Points Seuil n° P4545, 376 p.

(...)