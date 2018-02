Livres - BD Il y a trois ans, le journaliste Jérôme Colin, animateur de "Entrez sans frapper" et chauffeur-intervieweur de "Hep Taxi !" sur la RTBF, sortait un premier roman, "Eviter les péages". Partant d’un questionnement personnel, il y racontait l’histoire d’un homme qui ne savait plus vraiment s’il était bien chez lui. Le livre rencontra un succès auquel l’auteur ne s’attendait pas et qui l’a ému.. Troublé, il en conclut que, finalement, homme ou femme,

L’idée de départ de son deuxième roman, "Le Champ de bataille", puise de nouveau dans l’univers familial et, encore une fois, en partie dans son vécu. Jérôme Colin est papa de trois enfants qui… sont devenus des ados. "Les ados, cela vous met au défi tous les jours, cela n’arrête pas de discutailler." L’auteur a mis un peu de lui dans le père, une évidence, "mais aussi dans le fils", insiste-t-il. "Je voulais absolument aborder l’exclusion scolaire. Je suis contre toutes les formes d’exclusion. J’ai envie de vivre dans une société qui accueille et non qui rejette."