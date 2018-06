Son père, Michael Pedersen Kierkegaard, issu d’un hameau proche de Jutland, tenait très simplement son nom de la petite ferme (gaard) près de l’église (kirke) où il était né en 1756. Parti tout jeune à Copenhague pour y travailler dans la mercerie et la bonneterie, il s’enrichira vite et considérablement lors de la banqueroute nationale, ayant placé toute sa fortune en "obligations royales" dès avant la naissance de son septième et dernier enfant, le 5 mai 1813, de Søren Aabye.