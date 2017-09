Le livre est déjà tout auréolé d’une rumeur élogieuse. Il se retrouve dans les premières listes du Goncourt et du Renaudot, "Le Monde" lui a donné son prix littéraire de rentrée, les libraires et ses premiers lecteurs sont souvent enthousiastes. Au risque de passer pour les carabiniers d’Offenbach, il faut reconnaître que tous ont raison : "L’Art de perdre" est un roman absolument magnifique. Et on admire comment cette jeune écrivaine de 31 ans à peine (mais déjà trois romans à son actif) a pu creuser sur 500 pages les histoires et les psychologies de ses personnages avec tant de justesse, captant les émotions, les hontes, les désirs cachés, les aléas de la vie, les silences. Avec une écriture belle et classique qui font de ce livre une histoire universelle, passionnante et très attachante.