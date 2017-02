Il y a de cela une masse de kilos, un gros Belge fier de l’être naquit en Carolorégie sous le nom de Philippe Genion. Multicompétent et pluridiscipliné, il fut rocker et winebarman entre mille autres choses, et devint ethnologue sur le tard - et sur le tas. Auteur notamment de "Comment parler le belge", paru en Points, collection "Le goût des mots" dirigée par Philippe Delerm, il se penche à présent sur le "Baraki", objet d’étude qu’il connaît un peu de l’intérieur et qu’il aborde donc avec une manière de réflexivité.