In Koli Jean Bofane (photo) né en 1954 à Mbandaka en RDC et qui vit à Bruxelles, est un grand et délicieux conteur. Son roman précédent, le jouissif Congo Inc., entre humour et cynisme, disait tout du Congo actuel. Une fable plus éloquente que tous les reportages et enquêtes.

Il revient avec un nouveau roman, La Belle de Casa, qui continue dans la même veine de tragicomédie. Les tragédies de l’Afrique et l’éternelle comédie humaine si truculente sous sa plume.

