On l’attaque sur ses coquetteries, son maniérisme, son aventurisme intellectuel et ses sentences à l’emporte-pièce. Sa richesse aussi, qui lui ferait parfois confondre l’humanitaire, la politique et le business. Bernard-Henri Lévy vient de publier un ouvrage, "L’Empire et les cinq Rois", qui ne laisse pas, bien entendu, d’exciter les polémistes.