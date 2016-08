"La force du rêve", selon Samar Yazbek

Livres - BD

Elle revient de loin, Samar Yazbek. Elle revient de chez elle, la Syrie. Sauf que chez elle, c’est aujourd’hui ailleurs. Exilée à Paris depuis le début de la révolution, l’écrivaine syrienne et opposante acharnée au régime baasiste de Bachar al Assad, y a fait trois incursions, trois mois au total (d’août 2012 à août 2013), au cœur du terrible conflit qui détruit le pays depuis cinq ans. Par nécessité, "physique" et "éthique", nous confie Samar Yazbek. C’est le récit de ses escapades qu’elle livre dans "Les portes du néant", un livre qui entremêle naturellement le reportage de terrain, la réflexion, l’introspection. Elle y raconte le quotidien de la population dans un pays qui a pris la route du chaos, un pays qu’elle ne reconnaît plus malgré "l’attachement viscéral" qui l’y relie. Un lien plus fort encore aujourd’hui qu’elle faillit y perdre la vie, et que son identité d’écrivain en demeure ébranlée.

Quelles sont les raisons ou les pulsions qui vous ont poussée à vous rendre par trois fois en Syrie, au péril de votre vie ?

Les deux facteurs sont liés mais la pulsion a conduit à la raison. Comme tout survivant, la culpabilité me troublait et me faisait mal. Je voulais la résoudre en y allant. Cela m’a permis de prendre conscience qu’en tant qu’intellectuelle je devais y prendre part. En 2012, les forces du régime ont commencé à se retirer de certains territoires. En tant qu’écrivaine et activiste, je voulais participer à la reconstruction de mon pays. C’était une question éthique : je ne voulais pas laisser la population livrée à elle-même alors que les intellectuels restaient en dehors. Je voulais agir en témoignant et en mettant sur pied une association de développement (pour les femmes).

L’attachement à votre pays s’est-il affermi au gré de ces événements ?

(...)