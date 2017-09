Géant obèse et chevelu, Mikhaïl Bakounine a incarné le mouvement anarchiste au XIXe siècle : destruction de la société, incendie des châteaux, suppression des tribunaux, etc. Né en 1814 dans une famille aristocratique, officier, il quitta l’armée à 27 ans, se rendit à Berlin, où il étudia la philosophie (Hegel), puis à Paris où il rencontra Karl Marx. Passé à Dresde, il s’y lia avec Richard Wagner, alors maître de chapelle à la Cour de Saxe, et participa avec lui à l’insurrection de 1849. Condamné à mort, gracié, enfermé dans une forteresse, il fut finalement livré à la Russie, qui l’envoya en Sibérie (1859).