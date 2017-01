Le manifeste d'Adolf Hitler, tombé dans le domaine public il y a un an et réédité, est un succès de librairie: la version commentée de l'ouvrage s'est déjà écoulée à plus de 85.000 exemplaires.

"Ces chiffres de vente dépassent toute attente", a réagi Andreas Wirsching, le directeur de l'Institut d'Histoire contemporaine de Munich (IFZ). La réédition de l'ouvrage, qui est le résultat d'un travail entrepris par l'historien Christian Hartmann, prévoit des annotations critiques aux écrits de Hitler. Cette réédition est sortie sur le marché le 8 janvier 2016.

Les droits du pamphlet antisémite du fondateur du nazisme sont tombés dans le domaine public le 1er janvier 2016, soit 70 ans après la mort du "Führer". "Mein Kampf" (en français "Mon combat") a été rédigé en 1924 par Adolf Hitler, en prison après l'échec de son putsch à Munich. Après la mort d'Hitler, les droits du livre sont tombés dans les mains de l'État-région de Bavière.

"Mein Kampf" énonce les bases idéologiques du parti nazi, dont sa théorie raciale prônant l'élimination des Juifs.

L'édition critique de "Mein Kampf" sert uniquement un objectif pédagogique afin de contrebalancer une éventuelle publication sans commentaire ou sans finalité universitaire.