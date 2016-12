Le procès de la romancière turque, accusée d'appartenir à une organisation terroriste, s'ouvre jeudi.

Le 16 août dernier, la huitième cour criminelle d’Istanbul ordonnait la fermeture d’"Özgür Gündem", un quotidien soutenant les revendications kurdes, et l’arrestation de neuf de ses collaborateurs. Parmi eux, l’écrivain Asli Erdogan, accusée d’appartenir à "une organisation terroriste armée", "d’atteinte à l’unité de l’Etat et à l’intégrité territoriale du pays" et de "propagande en faveur d’une organisation terroriste". Depuis, cette femme de conviction à la santé fragile (elle souffre d’un asthme sévère) est incarcérée à la prison pour femmes de Bakirköy, d’où elle a pu témoigner quelques rares fois de ses difficiles conditions de détention - notamment le manque de médicaments nécessaires à son traitement. Comme tant d’autres, elle est victime de la vaste purge orchestrée après le coup d’Etat manqué des 15 et 16 juillet derniers.

Mobilisation

Physicienne de formation et lauréate de nombreux prix, Asli Erdogan, qui n’a aucun lien de parenté avec le président Recep Tayyip Erdogan, a vu ses romans traduits dans plusieurs langues. Le dernier paru en français, "Le Bâtiment de pierre" (Actes Sud, 2013), dénonçait la torture et les conditions de détention en Turquie.

En France, les écrivains se sont largement mobilisés pour la soutenir et exiger sa remise en liberté. Mi-novembre, le Conseil permanent des écrivains (CPE), par la voix de sa présidente, la romancière Agnès Desarthe, a ainsi demandé "la libération immédiate d’Asli Erdogan et de Necmiye Alpay", traductrice et écrivain âgée de septante ans également incarcérée, dans deux lettres ouvertes adressées à François Hollande et à la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. "Les mots ont un pouvoir mais ils ont besoin de vous pour se changer en actes", a insisté le CPE. Dès la fin août, Patrick Deville et Jean Rolin avaient, eux, lancé sur Bibliobs.com un appel qui avait notamment recueilli le soutien d’Annie Ernaux, Jonathan Littell, Bernard Pivot, Leonardo Padura et Jérôme Ferrari. Et en ce mois de décembre, plusieurs soirées de lecture de ses textes, dont une à la Maison de la poésie en présence de la mère d’Asli Erdogan, ont été organisées à Paris.

Jugée le 29 décembre

Le 23 novembre dernier, un tribunal turc ordonnait la remise en liberté d’Asli Erdogan et de Necmiye Alpay. Cette libération conditionnelle devait être effective pour la durée de leur procès. Mais l’espoir fut de courte durée puisque plus tard dans la journée, leur "appartenance à une organisation terroriste" ne permettait finalement pas à la mesure d’être effective. Depuis, son avocat dit craindre que son procès, qui doit se dérouler le 29 décembre, ne soit joué d’avance. Elle risque la prison à vie.





La publier en France pour faire entendre sa voix

Début janvier, Actes Sud publiera un recueil de textes interdits en Turquie.

Parce que le traducteur n’est pas un lecteur comme les autres, de par le regard acéré et unique qu’il a sur l’auteur qu’il transpose, Julien Lapeyre de Cabanes est un témoin privilégié du travail d’Asli Erdogan, lui qui vient de traduire "Le Silence même n’est plus à toi", recueil de vingt-neuf chroniques, de réflexions et d’essais à paraître chez Actes Sud le 4 janvier. Le traducteur de Yachar Kemal et d’Orhan Pamuk évoque ici une mission pas comme les autres.

Comment en êtes-vous venu à traduire Asli Erdogan ?

J’ai été contacté en septembre par Actes Sud qui m’a proposé cette traduction exceptionnelle par son urgence : Actes Sud tenait à faire connaître ces textes d’Asli Erdogan interdits en Turquie - le journal pour lequel elle les avait écrits a été fermé cet été et elle a été arrêtée dans la foulée. Je n’ai eu qu’un mois pour cette expérience qui s’est révélée très particulière : on collait à l’actualité, ce qui est plutôt rare en traduction littéraire, et le contexte d’interdiction des textes et d’emprisonnement d’Asli Erdogan donnait une autre dimension à mon travail. D’autant que, tant côté français que côté turc, il y avait la conviction que ce livre pouvait l’aider. Il y avait donc un sentiment de fierté mais aussi beaucoup d’humilité, parce qu’on est ici au-delà de la littérature : il s’agit de quelqu’un qui souffre, qui est injustement emprisonné.

Comment l’éditeur, Actes Sud, a-t-il pu négocier les droits, alors qu’elle est en prison ?

Pour obtenir les droits, la démarche classique se noue entre un éditeur, un auteur et un agent. Or, cette fois, il était difficile d’établir une communication claire entre toutes les parties. Jusqu’au dernier moment, alors que la traduction était déjà terminée, on n’était pas sûr de pouvoir publier ce livre. Finalement, son avocat nous a dit : allez-y, cela va l’aider. C’est une bonne chose de donner la voix à une femme qui en est privée dans son pays.

A travers les textes que vous avez traduits, comment percevez-vous la femme et l’écrivain qu’elle est ?

Ces textes qui ont été rassemblés n’avaient pas vocation à l’être : se dégage donc une grande circularité, des thèmes qui se répètent, mais aussi un côté poétique et lancinant. On revient sans cesse à l’actualité, à ce qui se passe au Kurdistan, en Syrie, aux prisons turques, aux camps de concentration. Il y a un côté très sombre, difficile à supporter, et même si je me forçais à m’en extraire par le côté technique de la traduction, j’ai parfois été extrêmement touché par le romantisme noir de ces textes. Il y a un constat assez désespéré sur la situation politique et la nature humaine en général, des textes sur la torture, les bourreaux, les victimes, avec une portée universelle car ces écrits n’évoquent pas seulement ce qui se passe en Turquie. Ce sont aussi des productions très littéraires, fort abouties, et pas des chroniques journalistiques classiques. Le plus souvent, ce sont presque des poèmes avec un lyrisme que l’on n’ose plus beaucoup en Occident : une manière de prendre les choses par le biais des sentiments, du cri, sans sombrer dans l’analyse politique ou sociologique rationnelle.

Quelle est la stature d’Asli Edogan en Turquie ?

C’est difficile à mesurer. Aujourd’hui, elle est un symbole, ce qui est une bonne chose et à la fois cynique. Elle a toujours été un écrivain engagé, ses romans sont politiques. C’est une femme courageuse, qui soutenait plusieurs causes. J’espère qu’à travers elle, on peut porter notre attention sur toute une frange de la population turque européanisée, qui se bat pour les droits de l’homme, qui souffre avec elle. La vie quotidienne continue à Istanbul, il n’y a pas de climat de guerre civile, mais quand on est éditeur, écrivain, journaliste, on est réduit au silence, il y a une véritable peur. Pour nous qui vivons dans des démocraties solides, c’est très déroutant. Là-bas, la police, un juge, une milice peuvent débarquer à tout moment. En traduisant les textes d’Asli Erdogan, je n’ai cessé de penser à la dégringolade de la liberté d’expression en Turquie.

Soirées de soutien, pétition : la mobilisation est avant tout citoyenne…

Ce mouvement est formidable, en regard du cynisme et de la complicité de nos gouvernements - le président Erdogan a le soutien de l’Union européenne parce qu’il retient les réfugiés syriens sur son sol, mais aussi pour des motifs stratégiques liés à l’Otan. Il y a une trahison politique difficile à vivre pour beaucoup de Turcs qui attendaient énormément de leur intégration à l’Europe, un rêve qui a été balayé par le régime d’Erdogan et par les appuis qu’il a pu trouver de manière plus ou moins officielle dans la politique européenne et américaine. La littérature est donc importante car, grâce aux mots, certains parviennent à attirer l’attention sur ce qui se joue là-bas, et dont les responsabilités sont diffuses.





Extrait : "Nous sommes coupables"

Limites. "Les limites de l’écriture, limites qui ne peuvent être franchies sans incendie, sans désintégration, sans retour à la cendre, aux os et au silence… Si loin qu’elle puisse s’aventurer dans le Pays des Morts, l’écriture n’en ramènera jamais un seul. Si longtemps puisse-t-elle hanter les corridors, jamais elle n’ouvrira les verrous des cellules de torture. Si elle se risque à pénétrer dans les camps de concentration où les condamnés furent pendus aux portes décorées et rehaussées de maximes, elle pressent qu’elle n’en ressortira plus. Et si elle revient pour pouvoir le raconter, ce sera au prix de l’abandon d’elle-même, en arrière, là-bas, derrière les barbelés infranchissables." (Extrait de "Nous sommes coupables", in "Le Silence même n’est plus à toi", à paraître le 4 janvier chez Actes Sud)