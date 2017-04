En titrant son dernier livre "Le délire de Frank", rn ne laisse planer aucun doute. Son dernier livre est bel et bien un délire. En réalité, plutôt, le cri de rage effervescent d’un homme en révolte contre les dérives d’un monde où l’humain est constamment sacrifié à un progrès qui joue la production contre la création. Où le désir est conditionné par le profit. Où les plus faibles se retrouvent humiliés, exploités, voire assassinés dans une indifférence partagée. Où les uns crèvent d’indigestion quand les autres crèvent de faim. Où les forêts disparaissent sous un matérialisme conquérant. Où l’on maquille les égoïsmes de légitimité et d’impunité. Où l’on ne fait la paix ni à l’amour, ni à l’air, ni à la terre. Ni à la vie. Ni à l’autre… Ouf ! Ça déborde. Ça explose en pagaille. Jusqu’au trop. Jusqu’à la saturation.