Mohamed El Bachiri, dont l'épouse Loubna Lafquiri a été tuée dans l'attentat de la station de métro Maelbeek le 22 mars 2016, a présenté jeudi matin, à la Maison des Cultures de Molenbeek-Saint-Jean, son livre "Un jihad de l'amour", à l'occasion de sa publication en français. Pour la première édition en néerlandais, parue en mars, plus de 80.000 exemplaires ont été vendus. La version anglaise est sortie en juillet et l'allemande au mois d'août. Sa vidéo publiée sur internet quelques jours après le décès de la mère de ses 3 enfants a été vue plus de 8 millions de fois en différentes langues

La bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean Françoise Schepmans a encouragé les écoles à s'emparer du livre et à s'en servir comme d'un outil pédagogique pour ouvrir des débats avec les élèves.

Mohamed El Bachiri motive le choix du lieu de la conférence par une volonté d'être entendu d'abord par les Molenbeekois : "J'aimerais que Molenbeek devienne l'épicentre d'un message d'amour, de tolérance et d'ouverture. Dans son livre, il invite ses lecteurs à mieux connaître l'autre pour avancer main dans la main avec lui.

"Il est important de connaître notre histoire et l'histoire de l'autre, qui est finalement aussi notre histoire, celle de l'humanité", estime Mohamed El Bachiri. "Par les valeurs humanistes, comme par la spiritualité, la croyance, peu importe laquelle, on peut diffuser un message de paix et de tolérance dans le but de vivre ensemble et de s'apprécier dans nos différences".

Il confie que "ce livre était d'abord dans mes nuits d'insomnie une forme de thérapie exutoire pour survivre". Concernant l'intégrisme musulman, il ajoute que "nous, musulmans, nous la condamnons de toutes nos forces et nous ne comprenons pas d'où vient cette idéologie destructrice. Je pense qu'un message de paix, d'amour et d'ouverture venant d'un musulman fait du bien à la communauté musulmane et aux autres concitoyens".