Après le colossal succès critique et public de la série "La servante écarlate" (qu’aucune chaîne belge n’a hélas jugé bon d’acquérir) tirée de son roman éponyme, Margaret Atwood a attiré vers elle de nouveaux regards. La parution en français de "C’est le cœur qui lâche en dernier" ("The Heart Gost last", 2015), lui aussi dans la veine de la "fiction spéculative" chère à la romancière canadienne, était dès lors attendue. Ce roman inventif ravira tous ceux qui ne craignent pas d’interroger le monde comme il dévie.