Née d’une mère ojibwé, Louise Erdrich n’a cessé, au fil d’une œuvre riche et passionnante ("La chorale des maîtres bouchers", "Love Medecine", "La malédiction des colombes", "Dans le silence du vent", entre autres), d’honorer, en conteuse hors pair et passeuse de traditions, la culture amérindienne, celle de ses ancêtres de la réserve de Turtle Mountains, dans le Dakota du Nord. Après "La décapotable rouge" (2012), Albin Michel propose un second volume de ses nouvelles. Certaines ont déjà été publiées dans des revues littéraires et des magazines américains, d’autres non. Les fidèles lecteurs de Louise Erdrich y retrouveront les germes de plusieurs de ses romans. En préambule, elle avoue d’ailleurs que, bien qu’elle la conçoive comme une entité à part entière, la nouvelle a tendance à exercer sur elle "une force centrifuge", devenant souvent, mais pas toujours, le départ d’un roman. Il y a peu, elle nous confiait ne pas toujours contrôler ces connexions : "Elles interviennent comme si je n’avais pas de réelle prise sur ces histoires et ces personnages."

Les seize textes ici rassemblés explorent avec maestria le désordre des passions secrètes, l’attraction de l’amour, le pouvoir de la musique, le poids de l’héritage et la maternité. Il y a de la poésie, de la magie, de l’imagination, de la sensualité dans ces pages où les femmes ont généralement le premier rôle. Tour à tour intrépides, ensorcelantes ou séduites, vengeresses ou généreuses, déterminées ou prises dans le feu des sentiments, elles sont avant tout des figures passionnées. Ce qui les rend belles et puissantes, c’est une composante d’impossibilité autant que de farouche besoin de se confronter à la part la plus véritable de leur humanité. En ceci, Louise Erdrich est une plume maîtresse, elle qui offre, en quelques pages, des condensés de vie d’une complexité et d’une force rares.





Louise Erdrich, "Femme nue jouant Chopin", traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Isabelle Reinharez, Le Livre de Poche, 384 pp.