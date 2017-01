Le 4 janvier 1929, Tintin apparaissait dans le "Petit XXe" et s’en partait pour sa première aventure. "Tintin au pays des Soviets" ressortira le 11 janvier en version colorisée. Plusieurs événements accompagnent cet anniversaire. Philippe Goddin, tintinologue patenté, retrace la genèse de cet album fondateur de la bande dessinée belge.

C’était un 4 janvier, déjà. En 1929. Il y a donc 88 ans, jour pour jour. Flup, Nénesse, Poussette et Cochonnet cédaient le relais à un nouvel arrivant dans le "Petit XXe", supplément pour la jeunesse du "Vingtième siècle", journal catholique qui affirmait haut et clair cette appartenance aussi philosophique qu’idéologique. Tintin faisait son entrée dans ces pages, via deux petites annonces, en compagnie de son compère Milou. Dans l’une d’elles, on pouvait voir Tintin marchant dans les rues d’une ville flanqué de son fidèle Milou. La légende, en dessous du dessin, invitait les jeunes lecteurs à suivre "à partir de jeudi prochain, les aventures extraordinaires de Tintin, reporter, et de son chien Milou, au pays des Soviets". Suivi de ces quelques mots qui situaient bien le positionnement politique du "Petit XXe" : "La photo ci-dessus, une des dernières envoyées, les représente déambulant dans les rues de Moscou, sous l’œil soupçonneux d’un camarade-citoyen- policier-bolchéviste."