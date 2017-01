La Belgique fut gâtée cette année au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême. Un président d’honneur - Hermann, Grand Prix l’année dernière - une expo pour ce dernier, une autre pour les soixante ans de Gaston Lagaffe, le retour de l’éditeur Dupuis dans les travées… Et, à l’arrivée, le Fauve d’Or, qui récompense le meilleur album de l’année, à "Paysage après la bataille", d’Eric Lambé et Philippe de Pierpont, copublié par Actes-Sud et Frémok, éditeur indépendant franco-belge qui fait les beaux jours de la bande dessinée d’auteur et d’expérimentation depuis près de vingt ans.

Œuvre mélancolique

Ouvrage profondément mélancolique, "Paysage après la bataille" chronique la retraite d’une femme qui, pour se remettre de la perte de son enfant, se réfugie dans un camping. C’est l’hiver, l’endroit est dépeuplé. Le trait fin de Lambé reflète la fragilité de cette vie brisée - et de tous les destins en particulier. Les planches sont rehaussées de quelques touches de couleurs impressionnistes. C’est une œuvre forte, dure, qui, à travers cette fiction intimiste, fait singulièrement écho à l’air délétère de notre temps : vide, mort, solitude, vertige existentiel. Détail frappant : la protagoniste est dessinée le plus souvent de dos, son visage restant anonyme - comme pour mieux symboliser l’effacement tragique que le destin a imposé à sa propre existence.

La récompense des indépendants

Autant que ces deux auteurs marquant des quinze dernières années, le Fauve d’Or récompense aussi un éditeur exigeant et radical, Frémok, né de l’association des collectifs belge et français Frigo et Amok, un éditeur que l’on n’oserait plus de qualifier "aux marges", tant cette bande dessinée indépendante - animée aussi par des éditeurs comme Cornélius, Atrabile, la Cinquième Couche, L’employé du Moi, pour n’en citer que quelques-uns - irrigue désormais la veine la plus vivante de la bande dessinée franco-belge.

Le restant du palmarès salue d’ailleurs essentiellement des œuvres aux antipodes des canons de la bande dessinée commerciale franco-belge - le fameux "album 48 pages en quadrichromie". Certes, "Ce qu’il faut de terre à l’homme" de Veyron, prix du jury, est édité par Dargaud et cette adaptation de Tolstoï se veut un album sinon grand public, du moins accessible. Mais Veyron fut, naguère, un avant-gardiste. Et il reste loin d’un académisme, maniant aussi bien le tragique qu’un brin d’ironie dans ce portrait de l’ambitieux fermier Pakhom.