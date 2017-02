Laurence Bertels, par ailleurs journaliste à "La Libre", avait publié en 2013 un premier roman remarqué, "La solitude du papillon". Son nouveau livre, "Le silence de Belle-Île", confirme son talent. On ne lâche pas cette histoire romantique, marquée par la mer, les embruns et le décor de Carnac et du golfe du Morbihan.

Cédric a 37 ans, une occupation professionnelle sans relief et une vie sentimentale ratée. Il se trouve à Saint-Pierre-Quiberon, en face de Belle-Île, au moment où son grand-père, le notaire Jacques Le Garrec, meurt. Il y eut toujours un lien très fort entre eux, depuis l’enfance de Cédric. L’un fut comme le vrai père de l’autre et l’initia aux beautés de la Bretagne. Et Cédric fut toujours l’enfant adoré avec pudeur par son grand-père.

Cédric reste quelques jours pour régler les funérailles et la succession, et pour se demander s’il conservera Kenavo, la vieille bâtisse de son grand-père. Mais le passé viendra tout bouleverser.

D’abord sous la forme de ce journal intime et secret de sa grand-mère que le notaire lui remet, selon le vœu du grand-père. Cédric et le village l’ont toujours connue comme la "muette", morte quelques années auparavant, l’épouse qui décida de ne plus jamais rien dire après le choc vécu soixante ans plus tôt.

Elle était fiancée à Jacques Le Garrec, ils allaient se marier quand ils échappèrent par miracle en 1953 à une terrible tempête. Mais celle-ci causa la disparition d’un second bateau, L’Hirondelle, parti avec eux, où se trouvaient leurs amis.

La lecture de ce journal à l’écriture enflammée plongera peu à peu (Laurence Bertels fait durer le suspense) Cédric dans les secrets de sa famille et les raisons du mutisme obstiné de sa grand-mère.

Et puis, il y a Clarisse, la jeune femme effacée, de noir vêtue, mystérieuse et toute dévouée jusqu’au bout à son grand-père.

Laurence Bertels soigne la psychologie et les dialogues de ses personnages : l’anti-héros Cédric qui semble errer dans un labyrinthe, les habitants de Saint-Pierre et de Belle-Île, le curé, le commissaire de police, la troublante notaire. La vie quotidienne est là avec ses repas d’huîtres et de vin blanc.

Mais le vrai héros du livre est Belle-Île, Quiberon, la mer et ses falaises. On sent que l’auteure adore cette région et aime se frotter aux dangers de la houle comme le fit Tabarly, le dieu du pays. Elle évoque cette grève où Cédric "admirait les graminées couchées par le vent, les queues de lièvre, ces grêles ombellifères dont les tiges pliaient sous le joug d’Eole, le granit blanchi par le temps, l’harmonie des couleurs et l’équilibre fragile de cet écosystème".

Le cahier de la grand-mère évoque cette mer : "Toujours la mer. Je pourrais l’admirer pendant des heures. L’interroger, la supplier. Lisse comme un lac aujourd’hui, gris argenté à la nuit tombante, elle reflète au loin la lumière de la lune. Au près, une note rosée dont j’ignore l’origine".

Le grand-père avait voulu que son petit-fils lise ce carnet intime car, dans ce pays de marins, on ne "ne laisse jamais un bateau en pagaille. Pas question de quitter le pont avant que tout soit en ordre".

Cette histoire de secrets enfouis dans la mer et les vents rappelle les romans de notre adolescence, de Daphné du Maurier aux sœurs Brontë. Quand la violence des éléments appelle celle des sentiments, comme aujourd’hui, dans les romans d’Olivier Adam. Mais Laurence Bertels parvient à rester sur le fil, s’empêchant de tomber dans l’emphase, privilégiant la vérité des personnages.

La nature à Belle-Île est puissante. Elle peut engloutir tout autant que régénérer. Cédric y découvre une partie de lui-même et se voit offrir une seconde chance. Peut-il la saisir et recommencer là, sur d’autres bases ? Se nettoyer d’une vie de mal-aimé, insignifiant aux yeux de sa mère, pour, cette fois, aimer comme le lui montre l’exemple de sa grand-mère ? C’est la question que Laurence Bertels laisse en suspens et à chacun d’imaginer "la possibilité d’une île".

Comme l’écrit Houellebecq : "Et l’amour, où tout est facile, où tout est donné dans l’instant; Il existe au milieu du temps la possibilité d’une île".





"Le silence de Belle-Île", Laurence Bertels, Editions Luce Wilquin, 233 pp., env. 20 €