Deux parutions récentes permettent de (re)découvrir l’œuvre multiple de David Antin, poète, performeur et critique d’art unique en son genre (1932-2016). Les éditions future présentent un choix d’essais sur l’art et la littérature qui en ont fait une référence critique. D’autre part, la jeune maison bruxelloise Vies parallèles publie ses premiers “talk poems”, une forme qu’Antin a inventée au début des années 1970 en retranscrivant les enregistrement de conférences qu'il donnait sur des thèmes variés. Des poèmes improvisés, où se mêlent analyse critique, références historiques ou scientifiques, réflexions sociales et scènes de la vie quotidienne, qui l'établiront comme une figure majeure des lettres américaines. Jean-François Caro a traduit ces deux livres avec Camille Pageard et nous explique l’originalité de cette démarche au croisement de la philosophie du langage (on devine l’influence de Ludwig Wittgenstein), du poème épique (“Homère avec un magnétophone”) et de la comédie stand-up (c’est aussi très drôle).