Aurélien Bellanger, 36 ans, est un romancier de la modernité, à la manière de Houellebecq. Il s’empare de thèmes d’aujourd’hui que les autres délaissent : la révolution Internet dans "La Théorie de l’information", l’urbanisation de la France dans "L’aménagement du territoire" et maintenant, dans "Le Grand Paris", il s’attaque à ce grand projet sarkozien lancé en 2008, devenu réalité depuis 2016.

En racontant la ville et sa banlieue comme un objet esthétique, il se place dans la tradition de Perec et Balzac. Il est d’autant plus balzacien que son héros, Alexandre Belgrand, a des ambitions dignes de Rastignac.