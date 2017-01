La rentrée littéraire de septembre est cruelle en ce qu’elle est vite effacée par celle de janvier. Trois mois, c’est court pour que chacun puisse véritablement tenter sa chance. Si les titres phares qui ont brillé cet automne (en tête, ceux de Leïla Slimani, Gaël Faye, Amélie Nothomb, Sylvain Tesson et Eric-Emmanuel Schmitt) trouveront vraisemblablement encore des lecteurs, beaucoup d’autres parmi les 560 parus seront balayés sur les étals des libraires par le nouvel arrivage.

C’est une réalité admise : les années de présidentielles françaises éloignent les (é) lecteurs des librairies. On avait déjà pressenti cet effet dès la mi-août, qui n’offrait guère de grands noms ni de prise de risque. La tendance s’accentue cet hiver, même si elle s’incarne moins dans les chiffres - 517 titres sont attendus, selon le décompte minutieux effectué par "Livres Hebdo", contre 476 l’an dernier - que dans les auteurs proposés : pas de stars et une certaine tiédeur (66 premiers romans, contre 73 en janvier 2016). La hausse de production est surtout visible côté français (+ 9,4 % avec 337 titres), mais elle touche également le secteur des traductions (+ 7,1 % avec 180 titres étrangers). A noter particulièrement : la relance de la saga Malaussène par Daniel Pennac (plus de 5 millions d’exemplaires vendus depuis 1985 et le premier volet, "Au bonheur des ogres") et la traduction du dernier volet de la trilogie napolitaine d’Elena Ferrante, écrivain sous pseudonyme que certains pensent avoir démasquée. Et pour vous donner envie de continuer à lire (nous, Belges, n’avons pas l’excuse des élections), voici une sélection apéritive des plus attendus.

Mais aussi Erich Maria Remarque ("Cette terre promise", Stock), Javier Marías ("Si rude soit le début", Gallimard), Ta-Nehisi Coates ("Le grand combat", Autrement), Melanie Wallace ("Passer l’hiver", Grasset), Gregory David Roberts ("L’ombre de la montagne", Flammarion) et Lauren Groff ("Les Furies", L’Olivier).

Mais aussi Philippe Besson ("Arrête avec tes mensonges", Julliard), Aurélien Bellanger ("Le Grand Paris", Gallimard), Mathieu Belezi ("Le pas suspendu de la révolte", Flammarion), Tanguy Viel ("Article 353 du Code pénal", Minuit) et Grégoire Delacourt ("Danser au bord de l’abîme", Lattès).

Mais aussi Alain Berenboom ("Hong Kong blues", Genèse), Dominique Kostermans ("Outre-mère", Luce Wilquin) et Laurence Bertels ("Le silence de Belle-Ile", Luce Wilquin), journaliste à "La Libre Belgique".

Mais aussi Eric Chevillard ("L’autofictif à l’assaut des cartels : Journal 2015-2016", Arbre Vengeur), Marc Lambron ("Quarante ans : journal, 1997", Grasset), Jean Clair ("Eloge du faux", Flammarion), Lucía Etxebarria ("Le don empoisonné de la folie", Mazarine) et Pascal Quignard ("Performances de ténèbres", Galilée).