Dans ce domaine-là aussi, Barack Obama laissera un vide, lui qui lisait et partageait ses coups de cœur - pour le plus grand honneur des auteurs ainsi mis en lumière. On sait ainsi qu’il a notamment aimé se plonger dans James Salter, Ta-Nehisi Coates, Anthony Doerr, Phil Klay et Lauren Groff - dont "Les Furies" ("Fates and Furies") a d’ailleurs été selon le désormais ex-Président le meilleur roman de 2015. La version française vient de paraître et, annonce son éditeur, il est en cours de traduction dans trente autres langues.